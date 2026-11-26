Российский суд заочно приговорил командира артиллерийского дивизиона ВСУ подполковника Константина Закроя к пожизненному лишению свободы.

Первые семь лет осуждённому предстоит провести в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии особого режима.

Закрой командовал подразделением 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. По данным российского следствия, в августе 2024 года он отдал приказ об обстреле посёлка Коренево Курской области, в результате которого погиб как минимум один человек.

Напомним, 16 ноября Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Закроя. Украинскому офицеру предъявили обвинение в содействии террористической деятельности по части 4 статьи 205.1 УК РФ. Его объявили в розыск и заочно арестовали.