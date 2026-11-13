Российский суд приговорил военнослужащего ВСУ Дмитрия Рудковского к 17 годам лишения свободы по делу о террористическом акте в Курской области. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, оставшиеся 13 — в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Военного ВСУ Рудковского приговорили к 17 годам за теракт в Курской области. Видео © Telegram / Следком

По данным следствия, Рудковский служил в 40-м отдельном стрелковом батальоне украинской армии. В сентябре 2024 года он вместе с сослуживцами пересёк российскую границу с оружием и боеприпасами.

После этого подразделение прибыло в село Свердликово Суджанского района. Как установили российские следствие и суд, Рудковский занял огневую позицию и участвовал в блокировании населённого пункта, который находился под вооружённым контролем украинских военных.

Позднее Рудковского задержали российские военнослужащие и передали следственным органам. Его действия квалифицировали по статье о террористическом акте, совершённом группой лиц и повлёкшем тяжкие последствия.

Кроме того, по информации СК РФ, за минувшую неделю длительные сроки лишения свободы получили ещё десять украинских военнослужащих по делам о террористических актах в отношении мирных жителей Курской области.