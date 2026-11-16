Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против украинского подполковника Константина Закроя, которого обвиняют в причастности к обстрелу Курской области. Отданный им приказ привёл к гибели мирного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении командира подразделения ВФУ, отдававшего приказы об обстреле Курской области», — говорится в сообщении СК.

Закрой командовал артиллерийским дивизионом 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Следователи утверждают, что в августе 2024 года он распорядился нанести удар по населённому пункту Коренево. В результате обстрела, согласно материалам российского следствия, погиб как минимум один человек. Действия украинского офицера квалифицировали по части 4 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. Уголовное дело расследовано, теперь обвинения предстоит рассмотреть суду.

Ранее Life.ru сообщал, что 13 ноября российского суд приговорил военнослужащего ВСУ Дмитрия Рудковского к 17 годам заключения по делу о террористическом акте в Курской области. По данным СК, осенью 2024 года он незаконно пересёк границу в составе вооружённого подразделения и участвовал в блокировании села Свердликово Суджанского района. Первые четыре года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.