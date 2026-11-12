На Украине передали в суд громкое дело о «золотых яйцах» для ВСУ, связанное с хищением более 733 миллионов гривен при закупках армейского продовольствия. По версии следствия, поставщики завышали цены на востребованные продукты, а полученные сверхприбыли могли выводить на покупку недвижимости за границей. О завершении расследования и передаче материалов в суд сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Махинации, по данным следователей, происходили в 2022–2023 годах. Тогда Минобороны Украины закупало продовольствие для военнослужащих по специальным каталогам, включавшим 409 наименований. При этом наиболее востребованные продукты — мясо, овощи, крупы и вода — составляли лишь около 10% ассортимента.

Особенность схемы заключалась в формировании общей стоимости продуктового набора. Поставщики могли завышать цены на товары, которые армия закупала постоянно, одновременно снижая стоимость редко используемых продуктов. Например, картофель, поставляемый тысячами тонн, обходился государству втридорога, тогда как сезонные ягоды и фрукты, практически не попадавшие в военные части, стоили копейки.

Благодаря подобным манипуляциям общая стоимость набора формально оставалась неизменной. Однако фактически государство переплачивало за продукты, которые составляли основу питания военнослужащих.

По подсчётам антикоррупционных органов, только с августа по декабрь 2022 года две компании, подконтрольные одной предпринимательнице, получили незаконную сверхприбыль на сумму более 733 миллионов гривен. Часть средств впоследствии выводили под видом дивидендов и возвратной финансовой помощи связанным организациям.

Следователи предполагают, что полученные деньги могли использоваться для приобретения гостиниц в Хорватии и другой недвижимости. В реализации схемы также обвиняют чиновника Минобороны, который при заключении контрактов не реагировал на существенные расхождения в стоимости продуктов.

Скандал разгорелся ещё в январе 2023 года, когда украинские журналисты обнаружили в закупочных документах куриные яйца по 17 гривен за штуку. После начала расследования участники схемы, по данным НАБУ, снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Это позволило предотвратить дальнейшие предполагаемые хищения на сумму 788 миллионов гривен.

Теперь обвинительный акт в отношении бывшего руководителя департамента Минобороны Украины, владелицы компаний-поставщиков, их директоров и ещё одного фигуранта передан в Высший антикоррупционный суд. Им вменяют присвоение имущества, покушение на растрату и легализацию преступных доходов.

Ранее Life.ru сообщал об обысках у бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова в рамках расследования скандала с «золотыми яйцами». В июле 2025 года сотрудники НАБУ пришли к экс-чиновнику и изъяли его мобильный телефон и документы. Поводом стало расследование закупок продовольствия для украинской армии по завышенным ценам в 2022–2023 годах. В частности, журналисты обнаружили контракты, по которым стоимость отдельных продуктов превышала рыночную в два-три раза. На фоне скандала своих должностей лишились несколько высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства.

Позднее Life.ru рассказывал, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко подтвердил проведение обысков у Резникова. По его словам, следователи проверяли версии о возможной причастности различных должностных лиц к махинациям с армейскими закупками.