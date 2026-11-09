В состав диверсионно-разведывательных групп командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) входили женщины. Как сообщил ТАСС командир роты 89-го танкового полка с позывным Змей, одну из таких ДРГ обнаружили после того, как её участники оставили военную форму с запиской, в которой были указаны позывные.

По его словам, диверсанты вышли из Артёмовска (Бахмута) и добрались до тылового района. Перед этим они переоделись в гражданскую одежду, а военную форму сбросили. Однако именно оставленные вещи помогли российским разведчикам выйти на след группы.

В кармане одежды обнаружили список с позывными участников. Командир также обратил внимание на то, что в группе находились три женщины: об этом, по его словам, свидетельствовал запах женских духов на форме.

Ранее стало известно, что первый женский батальон операторов беспилотников ВСУ «Гарпии» потерял около половины личного состава на Запорожском направлении. Российские военные уничтожили примерно 17 расчётов подразделения. Украинская армия сформировала батальон «Гарпии» в марте 2025 года. Он стал первым подразделением ВСУ операторов беспилотников, которое полностью состоит из женщин.