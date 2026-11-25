Весь личный состав 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»* перебросили на Купянское направление в Харьковской области. Такое решение, по сведениям российских силовых структур, приняло командование Вооружённых сил Украины (ВСУ). Информацией делится ТАСС.

«На Купянское направление в полном составе зашёл «Айдар»*», — рассказал источник агентства.

Предполагаемую причину переброски собеседник связал с конфликтом, который разгорелся в полку в начале ноября. Тогда военнослужащие выступили против решения главкома ВСУ Михаила Драпатого сменить их командира Александра Коваленко и потребовали объяснить причины кадровых перестановок.

Вместо Коваленко подразделение возглавил майор Сергей Мирошниченко, ранее занимавший должность заместителя командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. После назначения военнослужащие «Айдара»* обратились к главарб киевского руководства Владимиру Зеленскому и главкому с просьбой пересмотреть кадровое решение. Позднее Драпатый лично посетил расположение подразделения, чтобы урегулировать разногласия. Во время встречи военнослужащие раскритиковали кадровую политику командования и передали главкому собственный список кандидатов на должность руководителя полка.

Ранее Life.ru писал, что российские штурмовики заявили об уничтожении диверсионной группы Вооружённых сил Украины (ВСУ), участники которой были одеты в форму российских военнослужащих и носили соответствующие шевроны. По словам бойца группировки войск «Центр» Сергея Левчукова, среди ликвидированных были двое человек с иностранными паспортами.

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