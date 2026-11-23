Певец SHAMAN заявил, что регулярно получает с Украины угрозы, включая обещания физической расправы. В беседе с РИА «Новости» артист признался, что подобные сообщения его не пугают.

«Угрозы поступают постоянно. Но это комариное жужжание под ухом», — сказал исполнитель.

Ярослав Дронов уточнил, что среди поступающих ему угроз есть и обещания убийства. Несмотря на это, музыкант не считает подобные сообщения поводом для беспокойства.

В начале ноября имя SHAMAN появилось в базе War & Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины. На сайте ведомства певца назвали главным патриотическим артистом России и голосом специальной военной операции.

Среди претензий украинской стороны — выступления Дронова на патриотических концертах, в том числе в новых российских регионах. Кроме того, в его карточке упоминается совместное исполнение гимна России с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Life.ru сообщал о реакции SHAMAN на включение его имени в базу украинской разведки. Тогда артист заявил, что считает это подтверждением правильности выбранного пути и не намерен отказываться от своих убеждений.