В Санкт-Петербурге 28-летний уроженец Красноярского края обокрал мужчину, который разрешил ему остаться на ночь, причинив ущерб более чем на 71 тысячу рублей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Инцидент произошёл в ночь на 11 августа в квартире на Фаворской улице. Во время застолья гость пожаловался хозяину, что ему негде ночевать, и попросил разрешения остаться до утра. Петербуржец согласился помочь знакомому.

Однако, как только владелец квартиры уснул, мужчина начал собирать ценные вещи. Из жилья пропали деньги, музыкальная колонка, игровая и телевизионная приставки, блендер и компьютерный жёсткий диск.

По версии следствия, похищенную технику гость впоследствии продал через сайт бесплатных объявлений. Вырученные средства он потратил на личные нужды.

Общий ущерб превысил 71 тысячу рублей. В отношении 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение. Материалы уже направлены в районный суд, которому предстоит рассмотреть дело по существу.