Комиссия за доброту: В Петербурге гость обчистил квартиру спящего хозяина
В Петербурге гость украл у приютившего его мужчины вещи на 71 тысячу рублей
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В Санкт-Петербурге 28-летний уроженец Красноярского края обокрал мужчину, который разрешил ему остаться на ночь, причинив ущерб более чем на 71 тысячу рублей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городскую прокуратуру.
Инцидент произошёл в ночь на 11 августа в квартире на Фаворской улице. Во время застолья гость пожаловался хозяину, что ему негде ночевать, и попросил разрешения остаться до утра. Петербуржец согласился помочь знакомому.
Однако, как только владелец квартиры уснул, мужчина начал собирать ценные вещи. Из жилья пропали деньги, музыкальная колонка, игровая и телевизионная приставки, блендер и компьютерный жёсткий диск.
По версии следствия, похищенную технику гость впоследствии продал через сайт бесплатных объявлений. Вырученные средства он потратил на личные нужды.
Общий ущерб превысил 71 тысячу рублей. В отношении 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину.
Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение. Материалы уже направлены в районный суд, которому предстоит рассмотреть дело по существу.
Ранее Life.ru рассказывал о петербурженке, которая обокрала спящего знакомого и потратила его деньги на ставки. По версии следствия, 38-летняя женщина пришла к мужчине в гости и, дождавшись, пока тот уснёт, разблокировала его смартфон с помощью известного ей пароля. Затем она перевела себе более 8,5 тысячи рублей, часть которых потратила в букмекерских конторах. Уголовное дело направили в Красносельский районный суд.