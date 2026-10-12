Комиссию «Почты России» за доставку пенсий повысят до 1,5% в 2027 году

Комиссию «Почты России» за доставку пенсий увеличат с 1,17% до 1,5% в 2027 году. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

По словам министра, соответствующее решение включили в проект бюджета Социального фонда России, внесённый в парламент. Дополнительные средства должны помочь стабилизировать финансовое положение почтового оператора и обеспечить его развитие.

«Эти средства платит Соцфонд. Это значительный объём средств, который пойдёт дополнительно и на стабилизацию, и на развитие», — пояснил Шадаев.

Министр отметил, что размер комиссии зависит от суммы пенсии, которая индексируется. При этом число людей, получающих выплаты наличными, сокращается, однако отказываться от услуг почтальонов нельзя, поскольку они продолжают доставлять пенсии гражданам.

Кроме того, на поддержку «Почты России» планируется направлять около пяти миллиардов рублей ежегодно. По словам Шадаева, некоторые регионы предоставляют дополнительное софинансирование, благодаря чему общая сумма помощи может увеличиться примерно на миллиард рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что страховые пенсии в России в 2027 году планируют повысить дважды, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — увеличить до 28 935 рублей. Первую индексацию страховых пенсий намечено провести с 1 февраля — на 6,8%, исходя из ожидаемой инфляции за 2026 год. С 1 апреля выплаты планируют дополнительно увеличить на 3,3%.