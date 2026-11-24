Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству одобрил законопроект о штрафах за удаление крестов и других религиозных символов с изображений культовых сооружений. Максимальное наказание составит 300 тысяч рублей. Инициативу рекомендовали принять в первом чтении, сообщает ТАСС.

Согласно документу, обычным гражданам за нарушение будет грозить штраф от 5 до 30 тысяч рублей либо до 120 часов обязательных работ. Для должностных лиц размер взыскания составит от 50 до 100 тысяч рублей, для организаций — от 100 до 300 тысяч.

Поправки в КоАП разработала группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. Срок давности привлечения к ответственности предлагается установить на уровне одного года, а право возбуждать соответствующие административные дела предоставить прокурорам.

Сам запрет на удаление религиозной символики с изображений культовых объектов действует с 31 июля 2025 года. Он распространяется на СМИ, рекламу, интернет и оформление товаров. Исключение предусмотрено для исторических изображений с указанием периода, когда соответствующие символы отсутствовали, а также случаев, когда их воспроизведение приводит к осквернению.

Авторы инициативы объяснили необходимость введения наказания тем, что нарушения продолжаются, несмотря на действующие ограничения. По их мнению, штрафы позволят усилить защиту чувств верующих. Первое чтение законопроекта предложено провести 8 декабря.

Между тем в России уже предусмотрена уголовная ответственность за публичное оскорбление религиозных чувств верующих. Как ранее рассказывал Life.ru, само по себе использование религиозной символики на одежде, посуде или сувенирах не запрещено. Для квалификации действий по статье 148 УК РФ необходимо установить умысел на оскорбление чувств верующих.