Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о предложении США установить границы Донбасса по нынешней линии боевого соприкосновения. Представитель Кремля заявил журналистам, что не намерен обсуждать публикации прессы.

«Вы хотите, чтобы я комментировал газетные статьи? Нет, я не буду это делать», — ответил Песков на соответствующий вопрос.