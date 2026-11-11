«Комментировать газетные статьи?» Песков оценил сообщения о новом плане США по Донбассу
Песков отказался комментировать сообщения о плане США по границам Донбасса
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о предложении США установить границы Донбасса по нынешней линии боевого соприкосновения. Представитель Кремля заявил журналистам, что не намерен обсуждать публикации прессы.
«Вы хотите, чтобы я комментировал газетные статьи? Нет, я не буду это делать», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Поводом стала публикация британской газеты The Telegraph, согласно которой американские переговорщики предложили пересмотреть административные границы ДНР и ЛНР. Идея заключалась в пересмотре административных границ ДНР и ЛНР, чтобы Россия могла заявить о контроле над всей их территорией, а Украина — сохранить удерживаемые города.