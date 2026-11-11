Украина отвергла предложенный американскими переговорщиками вариант изменения административных границ Донецкой и Луганской областей. Как пишет The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к украинской делегации, Киев не готов согласиться на подобный территориальный компромисс в рамках переговоров с Россией.

По данным издания, представители президента США Дональда Трампа обсуждали возможность пересмотра административных границ регионов Донбасса. Такая схема теоретически позволила бы Москве заявить о контроле над всей территорией Донецкой и Луганской областей, а Украине — сохранить города, которые сейчас остаются под её контролем.

Суть инициативы заключалась не в передаче новых территорий, а в изменении их административной принадлежности на карте. Ранее об этой идее со ссылкой на участников переговорного процесса сообщал The Economist. Однако собеседник The Telegraph, близкий к украинской переговорной группе, заявил, что Киев не намерен признавать территориальные уступки.

«Украина никогда не признает этого ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров», — подчеркнул источник издания.

При этом официального подтверждения отказа Киева именно от такого варианта соглашения пока нет. Не раскрывается и то, каким образом американские посредники предлагали реализовать изменение границ на практике.

Сообщения о территориальном компромиссе появились на фоне нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Встречи начались 10 ноября и должны продолжиться 11 ноября. Среди ключевых вопросов — условия урегулирования конфликта, территории и будущая система безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что американский переговорщик Джаред Кушнер назвал первый день встречи в Абу-Даби конструктивным. По его словам, Вашингтон продолжает работу над договорённостями, которые должны обеспечить долгосрочное урегулирование.