Американский политик Натан Джонсон, написавший музыку для десятков эпизодов культового аниме Dragon Ball Z («Драконий жемчуг»), победил на выборах генерального прокурора Техаса. Представитель Демократической партии обошёл республиканца Мэйса Миддлтона, став первым демократом за 32 года, избранным на эту должность. Об этом сообщает Variety.

До прихода в политику Джонсон профессионально занимался музыкой. По его собственным словам, он написал саундтреки к 67 эпизодам Dragon Ball Z и пяти полнометражным фильмам франшизы. Тогда будущий генпрокурор даже не предполагал, что однажды станет главным прокурором одного из богатейших американских штатов.

Джонсон вспоминал, что во время работы над аниме его маленький сын с восторгом наблюдал за происходящим на экране. Композитор называл этот опыт возможностью реализовать творческие способности и стать частью популярной культуры. Впоследствии он сосредоточился на юридической карьере, занимаясь судебными спорами и посредничеством в урегулировании конфликтов. В 2018 году Джонсон победил на выборах в сенат Техаса, а с января 2019-го представлял в законодательном собрании часть округа Даллас.

За годы парламентской работы политик занимался вопросами здравоохранения, образования, энергетики и уголовного правосудия. По информации его предвыборной кампании, он участвовал в принятии более сотни законов, несмотря на республиканское большинство в сенате штата. На выборах 3 ноября 2026 года Джонсон получил около 52,3% голосов, тогда как Миддлтон заручился поддержкой примерно 46% избирателей.

Победа Джонсона стала частью более широких изменений политической расстановки сил в Техасе. При этом сам демократ обещал сосредоточиться на защите потребителей, борьбе с коррупцией и исполнении законов, а не превращать работу прокуратуры в постоянное политическое противостояние.