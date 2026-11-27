Композитор Дунаев раскрыл, как чувствует себя Дроздов после перелома пяти рёбер
Композитор Дунаев: Дроздов находится дома с женой, он хорошо себя чувствует
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов сейчас дома с супругой и чувствует себя хорошо, рассказал его друг, композитор Дмитрий Дунаев, комментируя сообщения, что в сентябре телеведущий сломал пять рёбер.
«Спасибо за то, что переживаете. Какие-то были там сложности, но эта проблема быстро решилась», — подчеркнул музыкант в беседе с 360.ru.
По его словам, телеведущий каждый день делает зарядку и много двигается. Композитор допустил, что его друг мог получить травму, когда пытался побить собственный рекорд на велотренажёре.
Напомним, по данным СМИ, Николай Дроздов упал на даче, сломал пять рёбер и провёл около месяца в больнице. После выписки ему пришлось заниматься на специальных тренажёрах и соблюдать график тренировок.