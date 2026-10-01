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Опубликовано 1 октября, 19:03

«Компьютерная игра с гибелью людей»: Путин предупредил об опасности цифровой войны

Путин: Автоматизация и цифровизация войны ведут к одичанию человечества

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Автоматизация и цифровизация боевых действий могут привести к дегуманизации войны и изменить само восприятие человеческих жертв. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что бесчеловечность современных конфликтов проявляется не только в росте жестокости и пренебрежении гуманитарными нормами. По его словам, всё большую роль получают искусственный интеллект и автономные системы, способные постепенно заменять человека, в том числе при принятии решений.

«Автоматизация и цифровизация войны ведут к дегуманизации восприятия, превращению кровопролития, гибели людей в своего рода компьютерную игру, механистическую рутину», — заявил Путин.

Российский лидер назвал эту проблему сложной и требующей особого внимания. Особенно серьёзным он считает вопрос о том, насколько далеко автономные технологии могут зайти в замещении человека при принятии решений в ходе вооружённых конфликтов.

Скорость и эффективность: Путин обозначил главную задачу новой программы вооружений
Скорость и эффективность: Путин обозначил главную задачу новой программы вооружений

Ранее Путин назвал беспилотники главным технологическим вызовом в современных боевых действиях. По его словам, беспилотные системы теперь применяются не только в воздухе, но также на суше, на море и под водой.

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Полина Никифорова
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