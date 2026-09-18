Скорость и эффективность: Путин обозначил главную задачу новой программы вооружений
Путин: Армия России должна быть готова быстро отвечать на внешние угрозы
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российская армия и другие силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно отвечать на потенциальные внешние угрозы. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
Глава государства предложил обсудить проект новой государственной программы вооружения, а также программу развития оборонно-промышленного комплекса.
«Они станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружения и техники для оснащения нашей армии и других силовых структур, чтобы они были готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что новые документы должны определить ключевые направления разработки и серийного выпуска современных вооружений и военной техники.
На том же заседании Путин назвал укрепление ядерной триады одним из безусловных приоритетов новой госпрограммы. По его словам, она остаётся гарантией суверенитета России и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире. Кроме того, глава государства сообщил, что доля современных вооружений в Ракетных войсках стратегического назначения достигла 92% — это один из самых высоких показателей среди ядерных держав.
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