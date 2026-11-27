Движение перекрыли на Комсомольском проспекте в Москве после столкновения нескольких автомобилей. Авария произошла в районе дома № 48. На месте работают городские оперативные службы, сообщили в столичном Дептрансе.

Огненное ДТП в Москве. Видео © SHOT

Обстоятельства ДТП и сведения о возможных пострадавших устанавливаются. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в массовом огненном ДТП в районе Лужников. По информации журналистов, после столкновения загорелся китайский внедорожник Li.