Комсомольский проспект перекрыли после массового огненного ДТП в Москве
Движение перекрыли на Комсомольском проспекте в Москве после столкновения нескольких автомобилей. Авария произошла в районе дома № 48. На месте работают городские оперативные службы, сообщили в столичном Дептрансе.
Огненное ДТП в Москве. Видео © SHOT
Обстоятельства ДТП и сведения о возможных пострадавших устанавливаются. Водителей попросили выбирать пути объезда.
Напомним, ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в массовом огненном ДТП в районе Лужников. По информации журналистов, после столкновения загорелся китайский внедорожник Li.
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