Кондитер с Ямала продолжает печь торты под брендом, который отсудила у Пугачёвой

Спор вокруг бренда «Кристина» между Аллой Пугачёвой и кондитерским домом из Нового Уренгоя завершился ещё в 2020 году. Владелица товарного знака Кристина Мартиросян заявила, что не видит в недавних сообщениях СМИ никакой новости.

«Мы давно отсудили этот товарный знак и с тех пор продолжаем им пользоваться», — приводит URA.RU слова предпринимательницы.

История началась в мае 2019 года. Мартиросян подала заявку на регистрацию товарного знака «Кристина» — под этим именем она выпускала кондитерские изделия. Роспатент отказал, так как бренд уже был зарегистрирован на Пугачёву. Тогда предпринимательница обратилась в Суд по интеллектуальным правам.

Чтобы доказать право на «Кристину», она представила ценники, визитки, декларации, рекламные буклеты, этикетки и товарные накладные. Алла Пугачёва и её представители в суд не пришли и позицию не заявили. Суд решил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении товаров 30-го класса и услуг 42-го класса. С Пугачёвой в пользу Мартиросян взыскали затраты на госпошлину.

Бренд «Кристина» был зарегистрирован Пугачёвой в 1997 году и распространялся на 18 классов товаров и услуг. Нынешняя лицензия действовала до октября 2026 года. Именно на этом фоне СМИ и сообщили о «потере прав», хотя суд принял решение ещё несколько лет назад.

Кондитерская «Кристина» в Новом Уренгое работает с 2006 года, с 2010-го производит торты на заказ. У компании семь точек в Новом Уренгое, две — в Надыме, одна — в Пангодах. В декабре 2023 года Мартиросян получила статус сотого резидента Арктической зоны.