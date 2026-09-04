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Регион
Опубликовано 4 сентября, 15:25

Кондратьев предупредил о риске перебоев с бензином в Сочи после атаки БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пожар на нефтебазе в Сочи после ночной атаки беспилотников может осложнить ситуацию с топливом на заправках города-курорта. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил принять меры, чтобы перебоев с бензином и дизелем не произошло.

По словам главы региона, основной удар беспилотников пришёлся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома Сочи. В результате падения обломков на территории нефтебазы загорелся резервуар.

Эксперт Матвийчук допустил, что ВСУ применяли дроны «Лютый» при атаке на Сочи
Эксперт Матвийчук допустил, что ВСУ применяли дроны «Лютый» при атаке на Сочи

«Это может привести к осложнению ситуации с топливом на заправках в городе-курорте. Допустить этого нельзя», — подчеркнул Кондратьев.

При этом бензин и дизель, как заявляют краевые власти, поступают на Кубань в достаточном объёме. Однако на некоторых АЗС обнаружились случаи, когда топливо имелось в наличии, но его не продавали автомобилистам.

Губернатор расценил подобные действия как попытки создать искусственный дефицит и предупредил, что информацию о таких случаях передадут правоохранительным органам.

Эксперт Матвийчук допустил, что ВСУ применяли дроны «Лютый» при атаке на Сочи
Эксперт Матвийчук допустил, что ВСУ применяли дроны «Лютый» при атаке на Сочи

Чтобы не допустить проблем на заправках, власти поручили ускорить разгрузку прибывающих железнодорожных цистерн и доставку топлива на АЗС. Кроме того, Кондратьев потребовал снять ограничения на объём отпуска бензина и дизеля.

Ликвидация возгорания на нефтебазе продолжается. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха. При этом основные системы жизнеобеспечения Сочи, объекты ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры работают штатно, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Краснодарского края потребовали пресечь искусственный дефицит на АЗС и снять ограничения на продажу топлива после атаки беспилотников на Сочи.

Больше новостей о ценах, топливном рынке и российской экономике — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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