Кондратьев предупредил о риске перебоев с бензином в Сочи после атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе в Сочи после ночной атаки беспилотников может осложнить ситуацию с топливом на заправках города-курорта. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил принять меры, чтобы перебоев с бензином и дизелем не произошло.

По словам главы региона, основной удар беспилотников пришёлся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома Сочи. В результате падения обломков на территории нефтебазы загорелся резервуар.

«Это может привести к осложнению ситуации с топливом на заправках в городе-курорте. Допустить этого нельзя», — подчеркнул Кондратьев.

При этом бензин и дизель, как заявляют краевые власти, поступают на Кубань в достаточном объёме. Однако на некоторых АЗС обнаружились случаи, когда топливо имелось в наличии, но его не продавали автомобилистам.

Губернатор расценил подобные действия как попытки создать искусственный дефицит и предупредил, что информацию о таких случаях передадут правоохранительным органам.

Чтобы не допустить проблем на заправках, власти поручили ускорить разгрузку прибывающих железнодорожных цистерн и доставку топлива на АЗС. Кроме того, Кондратьев потребовал снять ограничения на объём отпуска бензина и дизеля.

Ликвидация возгорания на нефтебазе продолжается. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха. При этом основные системы жизнеобеспечения Сочи, объекты ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры работают штатно, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Краснодарского края потребовали пресечь искусственный дефицит на АЗС и снять ограничения на продажу топлива после атаки беспилотников на Сочи.