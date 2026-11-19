Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведёт прямую линию 3 декабря в 12:00. Дату эфира он объявил в своём канале в MAX.

Жители региона уже могут отправлять обращения главе Кубани. Во время трансляции на телеканале «Кубань 24» губернатор ответит на вопросы граждан и обсудит с ними наиболее острые проблемы края.

Для сбора обращений предусмотрели сразу несколько способов. Позвонить можно в центр обработки сообщений краевой администрации по номеру 8 (861) 268-60-44. Операторы принимают звонки ежедневно с 9:00 до 18:00.

Кроме того, вопросы принимаются через специальный чат-бот в мессенджере MAX и платформу обратной связи на портале «Госуслуги». Таким образом, жителям не обязательно дожидаться начала эфира, чтобы рассказать губернатору о волнующей их ситуации.

Кондратьев подчеркнул, что прямое общение с населением дополняет его рабочие встречи в городах и районах Краснодарского края. Такой формат, по словам руководителя региона, помогает выяснить, какие проблемы требуют особого внимания и в каких направлениях властям необходимо усилить работу.

Губернатор заверил, что поступившие обращения не останутся без рассмотрения. Все вопросы обещают изучить, взять в работу и предоставить по ним ответы.