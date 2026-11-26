Конец эпохи Лагард: Стало известно, кто возглавит Европейский центральный банк
FT: Испанский экономист Эрнандес де Кос сменит Кристин Лагард во главе ЕЦБ
Обложка © Belgian Presidency of the Council of the European Union / Julien Nizet / Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation of Spain
Бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос станет следующим президентом Европейского центрального банка (ЕЦБ), сменив на этом посту Кристин Лагард. Его кандидатура получила необходимую поддержку стран еврозоны, сообщает Financial Times.
По данным издания, испанского экономиста поддержали как минимум 16 государств, на которые приходится 65% населения еврозоны. Нидерланды отказались от поддержки его конкурента — бывшего главы нидерландского Центробанка Клааса Кнота.
Окончательное решение о назначении Эрнандеса де Коса предстоит принять Европейскому совету после предусмотренных законодательством ЕС консультаций.
Согласно официальной биографии, с 2018 по 2024 год Эрнандес де Кос возглавлял Банк Испании и входил в Совет управляющих ЕЦБ. С июля 2025 года он занимает должность генерального директора Банка международных расчётов.
В случае утверждения кандидатуры Эрнандес де Кос станет первым испанцем во главе Европейского центрального банка. Ему предстоит руководить регулятором на фоне ускорения инфляции в еврозоне и роста стоимости государственных заимствований.
Напомним, Кристин Лагард, возглавляющая ЕЦБ с 2019 года, объявила о намерении досрочно уйти в отставку 29 октября. Она покинет свой пост 7 февраля 2027 года, примерно за девять месяцев до окончания срока полномочий.