Бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос станет следующим президентом Европейского центрального банка (ЕЦБ), сменив на этом посту Кристин Лагард. Его кандидатура получила необходимую поддержку стран еврозоны, сообщает Financial Times.

По данным издания, испанского экономиста поддержали как минимум 16 государств, на которые приходится 65% населения еврозоны. Нидерланды отказались от поддержки его конкурента — бывшего главы нидерландского Центробанка Клааса Кнота.

Окончательное решение о назначении Эрнандеса де Коса предстоит принять Европейскому совету после предусмотренных законодательством ЕС консультаций.

Согласно официальной биографии, с 2018 по 2024 год Эрнандес де Кос возглавлял Банк Испании и входил в Совет управляющих ЕЦБ. С июля 2025 года он занимает должность генерального директора Банка международных расчётов.

В случае утверждения кандидатуры Эрнандес де Кос станет первым испанцем во главе Европейского центрального банка. Ему предстоит руководить регулятором на фоне ускорения инфляции в еврозоне и роста стоимости государственных заимствований.