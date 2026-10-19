Конец эпохи щедрости: Помощь Украине при Трампе рухнула в 50 раз
RT: Помощь США Украине упала с $24,8 млрд до $482 млн
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANATOLY Foto
За девять месяцев 2026 года Украина получила от США $482 млн. Это в 50 раз меньше, чем за весь 2023 год, когда Киеву направили $24,8 млрд. Такие данные RT обнаружил в официальных отчётах американского правительства о финансовой поддержке других государств.
Сокращение началось ещё при Джо Байдене. В 2024 году помощь упала почти в 2,5 раза — до $10,1 млрд. В первый год президентства Дональда Трампа Украине передали $6,7 млрд. А за девять месяцев текущего года — лишь $482 млн.
Похожая картина у Молдавии. В 2023 году Кишинёв получил $258 млн, а сейчас — менее $7 млн. Финансирование сократилось более чем в 36 раз за три года.
Армения тоже в списке. В 2024 году Ереван получил рекордные $81,5 млн. В следующем году — $64,6 млн. За девять месяцев 2026-го — только $2,9 млн. Падение в 28 раз за два года.
Важное уточнение: в документах речь не идёт о военных расходах. Это финансовая помощь, а не оружие. Но и она урезана радикально.
Тенденция затронула несколько стран постсоветского пространства. США пересматривают объёмы поддержки, и для получателей это означает резкое сокращение привычных поступлений.
А ранее Зеленский вновь поплакался из-за задержек поставок необходимого оборудования для Украины из Пентагона. Бывший комик заявил о расхождениях между политическими договорённостями с американскими партнёрами и их практическим исполнением.