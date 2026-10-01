«Конфликт идёт к завершению»: В России объяснили усиление ударов по Украине

Увеличение масштабов российских ракетно-дроновых ударов по объектам на Украине может свидетельствовать о приближении конфликта к завершению. Такое мнение высказал полковник в отставке, главный редактор ANNA News Анатолий Матвийчук в комментарии «Газете.Ru».

Эксперт связал свою оценку с применением новых видов вооружений и поражением дата-центров, линий электропередачи и других объектов. По его словам, таким образом Россия усиливает давление на Киев и стремится выполнить военные и политические задачи.

«Но всё то, что происходит сегодня на поле боя, говорит о том, что конфликт идёт к завершению», — подчеркнул Матвийчук, добавив, что точный срок назвать невозможно из-за множества переменных.

Полковник также заявил, что Россия в последнее время заметно увеличила интенсивность атак. Причиной этого он назвал действия Киева, которые охарактеризовал как переход к «государственному терроризму».

Ранее заслуженный военный лётчик рассказывал о необычной детали новой «Герани-4», замеченной над Киевом. Эксперт предположил, что выступающие из носовой части беспилотника «усы» могут быть элементами антенной системы. По его версии, они способны принимать сигналы от наземных маяков или датчиков, а также использоваться для создания помех.