«Усатые» бьют точнее: Генерал объяснил необычную деталь новой «Герани-4»

Необычные «усы» на российском беспилотнике «Герань-4», замеченном над Киевом, могут быть частью антенной системы для приёма наземных сигналов или создания помех. Такую версию высказал генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, дополнительное оборудование потенциально может использоваться для более точного наведения и корректировки полёта. Эксперт допустил, что антенны способны принимать сигналы от заранее размещённых маяков или датчиков.

«Скорее всего, это антенная система. Это распределительная антенна для того, чтобы создавать или помеху соответствующую, или принимать какой-то сигнал от земли», — заявил Попов. Он также предположил, что источниками таких сигналов теоретически могут быть устройства, установленные разведывательно-диверсионными группами.

Поводом для обсуждения стали появившиеся в украинских соцсетях кадры необычного беспилотника, участвовавшего в атаке на Киев 30 сентября. Из носовой части аппарата выступали два элемента длиной примерно по полметра, которые пользователи Сети прозвали «усами».

Ранее в Верховной раде признали трудности украинской ПВО при перехвате реактивных «Гераней». Депутат Сергей Рахманин заявил, что часть средств противовоздушной обороны рассчитывалась на более медленные цели, поэтому появление реактивных модификаций стало для системы неожиданностью. По его словам, новые версии беспилотников отличаются более высокой скоростью и требуют иных подходов к перехвату. Он также признал, что украинская сторона «немного проворонила» изменение характеристик аппаратов.