Конфликт на Украине может охватить другие территории: Рубио предупредил об угрозе эскалации

Угроза расширения украинского конфликта на другие территории действительно существует. Об этом предупредил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Индию.

Глава американской дипломатии не исключил, что дальнейшее развитие противостояния может привести к его распространению за нынешние пределы.

«Есть реальный риск эскалации, её распространения куда-то ещё», — сказал Рубио.

В связи с этим госсекретарь выступил за завершение конфликта дипломатическим путём. По его мнению, выход из сложившейся ситуации необходимо искать за столом переговоров.

Рубио также рассказал об усилиях Вашингтона по достижению договорённостей. США, как пояснил глава Госдепартамента, пытаются помочь обеим сторонам найти решение, которое позволит положить конец конфликту.

Ранее Life.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио назвал дипломатическое урегулирование конфликта на Украине крайне сложной задачей. В интервью греческому изданию Kathimerini он признал, что достичь мирного соглашения будет непросто. При этом Вашингтон, по словам дипломата, не намерен отказываться от усилий по организации переговоров.