Конфликт Трампа со СМИ омрачил визит Си Цзиньпина и вызвал недовольство в Китае
CNN: Китай недоволен освещением визита Си на фоне конфликта Трампа со СМИ
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Чиновники КНР остались недовольны тем, насколько американские СМИ освещали государственный визит председателя республики Си Цзиньпина в США. Причиной стали ограничения для ряда изданий со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом передаёт CNN.
По данным телеканала, решение американского лидера запретить работу трёх СМИ нарушило планы, которые месяцами готовились к поездке Си. Ограниченное освещение саммита вызвало раздражение как у представителей США, так и у китайской стороны.
CNN ранее сообщал, что его журналистов не допустили к освещению торжественной церемонии прибытия китайского лидера. После мероприятия Трамп, напротив, утверждал, что CNN и MS NOW сами отказались вести репортаж.
Член консультативного комитета МИД КНР по внешней политике Ву Синьбо выразил сожаление из-за того, что американская аудитория увидела недостаточно материалов о визите.
«Это могло бы способствовать улучшению атмосферы в американо-китайских отношениях», — сказал он CNN.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что государственный визит Си Цзиньпина в США будет иметь далекоидущие последствия для международной стабильности и долгосрочного обеспечения мира. По его словам, эти переговоры стали историческим событием, открывшим новую главу в отношениях двух государств. Встреча с Дональдом Трампом позволила укрепить стратегическую стабильность и придать дополнительное содержание двустороннему сотрудничеству.
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