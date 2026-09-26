Улыбки, уловки и «мягкая сила»: NYT разобрала тактику Си на встрече с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин во время государственного визита в США использовал личную дипломатию и исторические аргументы, пытаясь укрепить позиции Пекина в разговорах с Дональдом Трампом. Так тактику «мягкой силы» китайского лидера оценивает The New York Times.

Издание обратило внимание, что обычно сдержанный Си во время визита активно демонстрировал расположение к американскому президенту — улыбался, делал комплименты и использовал близкие Трампу образы. В частности, китайский лидер говорил о готовности вместе «направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по стабильному курсу».

Бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэтт Поттингер увидел в частых личных контактах другую составляющую. По его мнению, Си рассматривает встречи с Трампом как возможность проверять устойчивость американской позиции и искать пространство для уступок.

Особое внимание NYT уделила Тайваню. Си выразил надежду, что Вашингтон будет «придерживаться правильной позиции в противодействии независимости Тайваня». Издание рассматривает эту формулировку как попытку подтолкнуть США от традиционного «не поддерживаем независимость» к более жёсткому варианту, которого добивается Пекин. Официально об изменении американской позиции после саммита не объявлялось.

По версии газеты, китайский лидер также обращался к истории отношений с Японией, напоминая Трампу, что Китай и США во время Второй мировой войны сражались на одной стороне. NYT считает, что таким образом Пекин стремился донести до Вашингтона собственное восприятие нынешней политики Токио.

Несмотря на демонстративно тёплый тон визита, по наиболее спорным вопросам позиции сторон сохранились. Сам Си после переговоров заявил о новом этапе в отношениях двух государств, а Трамп назвал встречу продуктивной.