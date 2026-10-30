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Опубликовано 30 октября, 16:42

Конкуренция до гроба: Китай оставляет европейских ритуальщиков без работы

В Европе из-за Китая за пять лет закрылась четверть производителей гробов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Европейская индустрия ритуальных товаров теряет производителей на фоне наплыва дешёвых гробов из Китая. За пять лет число профильных компаний в Европе уменьшилось со 120 до 90. Оставшиеся предприятия объединились, чтобы добиться антидемпингового расследования Еврокомиссии, пишет Politico.

По словам консультанта Фолько Чулли, небольшие мастерские не смогли выдержать ценовой конкуренции с зарубежными поставщиками. При этом действующие фабрики заместили лишь половину продукции, которую раньше выпускали закрывшиеся предприятия.

Производители подсчитали, что изготовление одинакового гроба в КНР обходится втрое дешевле, чем в Италии, даже при использовании древесины одной породы. В отрасли связывают разрыв с субсидиями, налоговыми послаблениями, дешёвой рабочей силой и сырьём.

Дополнительные вопросы вызывает оформление импорта. Участники коалиции подозревают, что некоторые изделия доставляют в ЕС по частям, указывая в декларациях обычные деревянные детали, а собирают уже на месте. Схему они прозвали «лазейкой IKEA». Не исключают и поставок готовых гробов под видом упаковки для других товаров.

Поводом для сомнений стали и статистические расхождения. По расчётам математика Эмилиано Ингушио, в Италии ежегодно не удаётся объяснить движение примерно 30 тысяч гробов. В коалиции предполагают, что часть поставок проходит мимо официального учёта.

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Ранее Life.ru сообщал о планах ЕС ограничить импорт ряда товаров из Китая. В Брюсселе рассматривают квоты и дополнительные пошлины, в том числе для химической, мебельной и машиностроительной продукции. Представить новые меры могут в первом квартале 2027 года.

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Владимир Озеров
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