Конкуренция до гроба: Китай оставляет европейских ритуальщиков без работы

Европейская индустрия ритуальных товаров теряет производителей на фоне наплыва дешёвых гробов из Китая. За пять лет число профильных компаний в Европе уменьшилось со 120 до 90. Оставшиеся предприятия объединились, чтобы добиться антидемпингового расследования Еврокомиссии, пишет Politico.

По словам консультанта Фолько Чулли, небольшие мастерские не смогли выдержать ценовой конкуренции с зарубежными поставщиками. При этом действующие фабрики заместили лишь половину продукции, которую раньше выпускали закрывшиеся предприятия.

Производители подсчитали, что изготовление одинакового гроба в КНР обходится втрое дешевле, чем в Италии, даже при использовании древесины одной породы. В отрасли связывают разрыв с субсидиями, налоговыми послаблениями, дешёвой рабочей силой и сырьём.

Дополнительные вопросы вызывает оформление импорта. Участники коалиции подозревают, что некоторые изделия доставляют в ЕС по частям, указывая в декларациях обычные деревянные детали, а собирают уже на месте. Схему они прозвали «лазейкой IKEA». Не исключают и поставок готовых гробов под видом упаковки для других товаров.

Поводом для сомнений стали и статистические расхождения. По расчётам математика Эмилиано Ингушио, в Италии ежегодно не удаётся объяснить движение примерно 30 тысяч гробов. В коалиции предполагают, что часть поставок проходит мимо официального учёта.

Ранее Life.ru сообщал о планах ЕС ограничить импорт ряда товаров из Китая. В Брюсселе рассматривают квоты и дополнительные пошлины, в том числе для химической, мебельной и машиностроительной продукции. Представить новые меры могут в первом квартале 2027 года.