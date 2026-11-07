Пряди волос, сохранившиеся в скифском кургане Туннуг-1 в Туве, дали археологам редкую возможность выяснить, зачем древние люди могли использовать коноплю. В нескольких образцах нашли химические следы, которые авторы исследования связывают с её употреблением около 2800 лет назад. Работа вышла в журнале Science.

Наиболее отчётливый сигнал в волосах соответствовал каннабинолу — веществу, которое может образовываться при окислении тетрагидроканнабинола (ТГК). Сигналы, которые могли принадлежать самому ТГК, были слабее. По этим данным нельзя установить, как именно коноплю употребляли и в каком количестве.

В деревянных погребальных сооружениях археологи обнаружили больше тысячи целых семян и около 500 фрагментов. Шесть семян датировали радиоуглеродным методом. Результаты указывают на начало VIII века до нашей эры. Это примерно на три столетия раньше, чем находки со следами употребления конопли в древнем могильнике на территории Китая.

Над погребальными камерами нашли останки лошадей, принесённых в жертву. Авторы допускают, что обряд мог включать и человеческие жертвоприношения, а растение могли использовать, чтобы успокоить участников церемонии. Кому его могли давать и происходило ли это непосредственно перед обрядом, пока неизвестно.

Команда уже начала расшифровывать ДНК некоторых растительных образцов. Исследователи рассчитывают больше узнать о том, как конопля распространялась и когда её начали выращивать.