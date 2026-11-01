Бронзовый меч пролежал на дне итальянского озера Меццано около 3300 лет, но сохранился настолько хорошо, что его лезвие до сих пор имеет острую кромку. Археологи допускают, что оружие могло служить не только для сражений, но и для религиозных обрядов. О необычной находке сообщило региональное археологическое управление Италии.

Клинок датируют XIII веком до нашей эры. Его обнаружили у южного берега озера, заполнившего кратер древнего вулкана примерно в 100 километрах от Рима. Это уже третий меч, поднятый здесь с 1970-х годов.

Особенно заинтересовала учёных бронзовая бритва, найденная рядом с оружием. Подобные сочетания предметов известны по другим памятникам бронзового века и могут указывать на принадлежность вещей представителям воинской знати. Не исключено, что ценности намеренно оставили в воде как подношение божествам.

Озеро скрывает остатки древнего поселения на сваях, существовавшего задолго до появления Рима. Подводные раскопки принесли археологам целые керамические сосуды, топоры, кинжалы, наконечники стрел и копий, а также украшения. Исследователи намерены продолжить изучение затопленного поселения, чтобы установить, как использовалась территория и почему столько ценных вещей оказалось под водой.

Ранее Life.ru рассказывал о тысячелетнем мече, который местный житель обнаружил в польской реке Варте. Оружие датировали XI веком и отправили на реставрацию. Археологи рассматривают две версии: клинок мог принадлежать погибшему дружиннику либо оказаться в реке во время ритуала. Установить, был ли его владельцем викинг или воин раннесредневекового польского государства, пока не удалось.