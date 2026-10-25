Консервы, радио и тревожный рюкзак: Европейцев призвали готовиться к катастрофе

Жителям европейских стран рекомендуют запасаться консервами, питьевой водой и радиоприёмниками, способными работать без электричества. Власти готовят население к возможным природным катастрофам, кибератакам и масштабным сбоям инфраструктуры. Соответствующие рекомендации действуют в Великобритании, Франции, Германии и странах Скандинавии, пишет The Guardian.

В Великобритании гражданам советуют держать дома продукты минимум на трое суток. Французские власти считают первые 72 часа после катастрофы наиболее критическими и рекомендуют заранее собрать тревожный рюкзак. В него предлагают положить лекарства, наличные деньги, фонарик, копии документов, запасные ключи, воду и еду, не требующую приготовления.

Германия установила более продолжительный ориентир — десять дней автономного существования. Помимо продовольствия и питьевой воды, немцам советуют приобрести радиоприёмники с ручной подзарядкой или солнечными батареями, а важные телефонные номера записать на бумаге. Особое внимание уделяется продуктам, которые можно съесть без плиты и холодильника.

В Швеции и Норвегии населению рекомендуют рассчитывать минимум на неделю самостоятельного обеспечения. Финляндия придерживается трёхдневного запаса, одновременно призывая граждан не устраивать ажиотажных закупок. Власти учитывают не только вероятность вооружённых конфликтов, но и риски отключения электричества, перебоев с водоснабжением и нарушения работы банковских систем.

Ранее Life.ru сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус уже подготовил дома собственные запасы воды и продовольствия на случай чрезвычайной ситуации. По словам политика, этих припасов хватит ему и супруге на несколько дней. Писториус также признал, что его прежние призывы к готовности Германии вести войну напугали часть населения, хотя от самого курса на повышение обороноспособности Берлин отказываться не собирается.