Консорциум американского миллиардера Тодда Боули планирует приобрести зарубежные активы «Лукойла» на сумму $22 млрд. Для этого участники объединения готовят сделку по обмену ценными бумагами, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, действующий от имени консорциума банк выкупил у западных инвесторов замороженные ценные бумаги российской компании. В дальнейшем их планируют обменять на зарубежные активы «Лукойла». Источники ожидают, что сделка состоится в ближайшие несколько недель.

В консорциум, как утверждают собеседники Reuters, помимо Тодда Боули вошли инвестиционный фонд International Holding Company из Абу-Даби и эмиратский холдинг Al Hail Holdings. Среди участников также называют катарских миллиардеров сирийского происхождения Рамеза и Мутаза аль-Хаятов, а также Международную финансовую корпорацию развития США.

Ранее Life.ru сообщал, что Министерство финансов США продлило до 21 ноября действие генеральной лицензии, которая разрешает вести переговоры о продаже зарубежных активов «Лукойла». Документ охватывает операции по обсуждению продажи, отчуждения или передачи компании Lukoil International GmbH и принадлежащих ей активов.