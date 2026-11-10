Народный артист России Константин Хабенский рассказал, что в молодости ему хотелось получить как можно больше киноролей, в том числе за рубежом. По словам звезды, в вечном соперничестве театра и кино за актёров он когда-то отдавал предпочтение съёмкам.

Хабенский признался, что в молодости был готов сниматься в Болливуде. Видео © Пятый канал

«Я и был в возрасте, когда нужно срочно сняться во всех фильмах, не только Российской Федерации, но и зарубежных, и ещё не забыть в Болливуде какую-то роль отхватить», — с юмором вспомнил собеседник Пятого канала.

Экранная карьера Хабенского началась в 1994 году с небольшой роли прохожего в комедии «На кого Бог пошлёт». Широкая известность пришла к нему благодаря «Убойной силе», «Ночному дозору» и «Дневному дозору», а также картинам «Адмиралъ» и «Географ глобус пропил».