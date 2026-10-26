«Мне стыдно перед всеми, кто посмотрел спектакль»: Хабенский извинился перед зрителями за дорогие билеты

Константин Хабенский с иронией извинился перед зрителями за билеты стоимостью до 30 тысяч рублей. Необычное обращение худрука МХТ имени Чехова прозвучало после гастрольного показа «Кабалы святош» в Казани.

«Мне стыдно перед всеми, кто посмотрел этот спектакль. Возможно, поверил в него. Я раскаиваюсь в содеянном. Ещё раз приношу свои извинения всем потерпевшим и тем, кто ушёл в антракте. И ещё, пожалуйста, простите за цены на билеты», — ответил он с шуткой.

Самые дорогие места предлагали в первых рядах партера, тогда как попасть на второй ярус можно было за 3,5 тысячи рублей. При этом оба представления раскупили всего за несколько дней. По словам одного из организаторов гастролей Михаила Волконадского, местные цены оказались примерно вдвое ниже московских.

В основу «Кабалы святош» легла одноимённая пьеса Михаила Булгакова, посвящённая противостоянию драматурга Мольера и короля Людовика XIV. Главного героя играет сам Хабенский, а образ французского монарха воплотил Николай Цискаридзе, для которого эта работа стала дебютом в драматическом театре. Произведение, запрещённое в 1936 году, вернулось на сцену в новом прочтении с переплетением нескольких исторических эпох. После финального монолога публика встретила артистов стоячими овациями.

Ранее Life.ru рассказывал, что перекупщики начали продавать билеты на спектакль «Опера нищих» за 120 тысяч рублей. Речь идёт о постановке московского Театра имени Пушкина с Максимом Матвеевым и Александрой Урсуляк. На официальном сайте свободных мест на ноябрьские и декабрьские показы уже не осталось. На сторонних площадках за кресло в дальней части партера просили 87 тысяч, а в первом ряду бельэтажа — 56 тысяч