«Конструктивные отношения»: Политолог объяснил громкие слова Токаева о Путине

Высокая оценка Владимира Путина со стороны президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была ожидаемой с учётом характера отношений Москвы и Астаны. Такое мнение высказал политолог Артур Атаев, комментируя слова казахстанского лидера на пресс-конференции в Берлине, пишет «Царьград».

По словам эксперта, внешняя политика Казахстана предполагает взаимодействие с разными партнёрами, однако конструктивные отношения с Россией остаются для республики важным направлением. Атаев обратил внимание, что Токаев сделал заявление в Германии во время совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем.

Политолог считает, что ожидать принципиально иной реакции казахстанского лидера на вопрос журналиста не стоило. В качестве одного из факторов он также упомянул значительную русскоязычную часть населения Казахстана.

Токаев ранее заявил, что хорошо знает российского президента и считает его выдающимся государственным деятелем. По словам главы Казахстана, Путин обладает качествами, необходимыми для руководства крупной страной со сложной историей и собственным пониманием стратегических задач.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на слова Токаева о Путине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит оценку, которую президент Казахстана дал Путину.