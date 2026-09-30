«Очень высоко ценим»: Кремль поблагодарил Токаева за слова о Путине, сказанные Мерцу

Россия признательна президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за высокую оценку Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 30 сентября.

«Мы очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину», — подчеркнул представитель Кремля.

Представитель Кремля также отметил, что президентов связывают личные доверительные отношения. Они помогают главам государств конструктивно обсуждать сложные международные вопросы.

Так Песков прокомментировал выступление Токаева на пресс-конференции в Германии.

Накануне, 29 сентября, после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем и наиболее приемлемой политической фигурой во главе России для Центральной Азии, Европы и всего мира. Президент Казахстана отметил, что у него очень хорошие отношения с российским коллегой.