«Очень высоко ценим»: Кремль поблагодарил Токаева за слова о Путине, сказанные Мерцу
Песков: Россия признательна Токаеву за высокую оценку Путина
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Россия признательна президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за высокую оценку Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 30 сентября.
«Мы очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину», — подчеркнул представитель Кремля.
Представитель Кремля также отметил, что президентов связывают личные доверительные отношения. Они помогают главам государств конструктивно обсуждать сложные международные вопросы.
Так Песков прокомментировал выступление Токаева на пресс-конференции в Германии.
Накануне, 29 сентября, после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем и наиболее приемлемой политической фигурой во главе России для Центральной Азии, Европы и всего мира. Президент Казахстана отметил, что у него очень хорошие отношения с российским коллегой.
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