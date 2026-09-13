Контакты РФ и Саудовской Аравии на высшем уровне не планируются, заявил Песков

Контакты между Россией и Саудовской Аравией на высшем уровне пока не планируются. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет. Но по линии дипломатических ведомств, конечно, контакты ведутся постоянно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Журналисты уточнили планы по встречам руководства двух стран на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Песков отметил, что на уровне дипломатических ведомств взаимодействие Москвы и Эр-Рияда продолжается. О подготовке контактов на высшем уровне при этом пока не сообщается.

Ранее Саудовские ВВС за 48 часов нанесли 129 ударов по районам Йемена, подконтрольным хуситам. По его словам, атакам подверглись семь провинций, а в операции участвовали истребители F-15 и Typhoon; Сариа пригрозил ответными действиями.