Российские вооружённые силы провели успешную операцию по пресечению морского канала поставок для украинской армии. В акватории был атакован транспорт, следовавший в один из ключевых портов под контролем киевского режима.

Перехват произошел непосредственно во время движения судна по маршруту, что не позволило доставить военные материалы на берег.

«На переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — сообщили в Министерстве обороны России.

Уничтожение морских транспортов снабжения существенно нарушает логистические цепочки неприятеля, лишая его возможности скрытно получать тяжелое вооружение, боеприпасы и технику по воде.

Российские войска продолжают держать под постоянным огневым контролем морские пути, используемые противником для военных перевозок.

Напомним, российская армия минувшей ночью провела масштабную операцию по подавлению транспортных путей противника. Под прицел попали ключевые узлы снабжения и терминалы на побережье, а также водный транспорт. По информации профильного ведомства, атака велась с применением беспилотной авиации. Основной целью операции стал срыв поставок для нужд ВСУ.