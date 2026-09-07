Контракт на год и до 18,5 млн рублей: В Югре продлили рекордную выплату участникам СВО

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа продлило срок предоставления единовременной выплаты в размере 4,1 млн рублей участникам СВО. Получить её можно будет до 31 октября 2026 года, сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее крайним сроком для предоставления выплаты было установлено 31 августа. Решение о продлении принято правительством Югры.

Власти округа отмечают, что гарантированный годовой доход военнослужащего составляет не менее 6,6 млн рублей. С учётом других предусмотренных выплат, льгот и списания кредитных обязательств сумма материального обеспечения за первый год службы может достигать 18,5 млн рублей.

Минимальный срок заключения контракта составляет один год. Оформить его можно через военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора на военную службу.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2026 года контракты с Вооружёнными силами РФ заключили около 200 тысяч человек. По его словам, ещё свыше 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции.