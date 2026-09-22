Контртеррористический форум СНГ и ШОС пройдёт в Минске 7–8 октября

Контртеррористический форум стран СНГ и ШОС пройдёт в Минске 7–8 октября. Одновременно участники проведут совместные антитеррористические учения, сообщили в Антитеррористическом центре государств СНГ.

В программу войдут четвёртая конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и 12-я международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС.

На форум пригласили делегации 28 государств, представителей 17 органов СНГ и ШОС, а также десяти международных организаций. Участники обсудят, как обстановка в различных регионах мира влияет на террористические и экстремистские угрозы, а также обменяются опытом борьбы с ними.

Отдельные сессии посвятят противодействию финансированию терроризма, информационной борьбе с экстремизмом и подготовке специалистов. Кроме того, стороны намерены обсудить совершенствование правовых и практических механизмов международного сотрудничества.

8 октября запланирована силовая фаза заключительных этапов совместных учений СНГ и ШОС «Евразия-Антитеррор — 2026». Манёвры пройдут в совмещённом формате с участием межгосударственной группировки сил специального назначения.

Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко пригласил участников формата ШОС+ на Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. Белорусский президент говорил о необходимости укреплять механизмы коллективной безопасности и выстраивать новые форматы взаимодействия на евразийском пространстве. Практическую работу над соответствующими инициативами Минск рассчитывает продолжить осенью.