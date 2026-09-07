Концерт Мейзи Уильямс для Reform UK разгневал солистку Boney M

Выступление Мейзи Уильямс на вечеринке после съезда британской правой антимигрантской партии Reform UK вызвало резкую реакцию её бывшей коллеги по Boney M Лиз Митчелл. В комментарии PoliticsHome певица обвинила участниц концерта в предательстве идей, которые группа вкладывала в свои хиты.

На мероприятии в Бирмингеме выступил коллектив Boney M. featuring Maizie Williams. Уильямс, входившая в первоначальный состав, создала собственную версию группы после распада оригинального состава.

Митчелл заявила, что экс-коллега и её музыканты «продали свои души и свою расу» за деньги. По её мнению, исполнители не понимают смысла песен, с которыми выходят на сцену. Знаменитые Daddy Cool и Rasputin, подчеркнула солистка, «несли в себе энергию любви и мира».

Особое возмущение артистки вызвал выбор площадки. Она считает, что музыканты согласились выступить на мероприятии, «на котором не нашлось места для тех, кто нуждается в помощи».

Митчелл напомнила и об истории своей семьи: её отец перебрался с Ямайки в Великобританию в составе поколения Windrush. Позднее туда приехала и она сама, а за вклад в музыку и благотворительность получила орден Британской империи.

«Важно, чтобы Великобритания и дальше оставалась гостеприимной страной для иммигрантов и тех, кто ищет убежища», — подчеркнула певица.

Ранее в американском штате Мэриленд отменили два концерта российского скрипача Вадима Репина, запланированных на 6 и 7 ноября. Аннаполисский симфонический оркестр сообщил, что вместе с музыкантом счёл нынешние условия неподходящими для сотрудничества. До этого с призывом отказаться от выступлений артиста выступило посольство Украины в США.