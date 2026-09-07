«Земля — это плоскость»: Юрий Лоза раскритиковал «справедливую карту мира»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал решение Генассамблеи ООН поддержать карту проекта Equal Earth, которая точнее отражает реальные размеры Африки и других регионов. Приверженец теории плоской Земли счёл новое изображение несовершенным.

«У карты Меркатора свои минусы. У тех, которые сейчас предлагают, — свои. Почему возникла вся эта идея? Потому, что карта Меркатора, искажая разные страны, немножко обижает те страны, которые оказались меньше в пропорциях, чем им хотелось бы», — приводит слова исполнителя газета «Известия».

Он привёл пример: две страны с одинаковой площадью могут визуально отличаться по размеру на схеме из-за расположения на разных широтах. Это создаёт искажение в пользу одних территорий и в ущерб другим.

Музыкант пояснил, что если добиваться идеально точных масштабов, то контуры материков перестанут совпадать с привычными очертаниями. Поэтому, как отметил Лоза, он всегда ориентировался на изображение с карты ООН, где Земля представлена плоскостью.

Equal Earth — это равновеликая псевдоцилиндрическая картографическая проекция, разработанная в 2018 году группой картографов (Боян Саврич, Том Паттерсон, Бернхард Йенни) как визуально привлекательная и более справедливая альтернатива широко распространённой проекции Меркатора. Последняя сильно искажает размеры континентов вблизи полюсов, делая Гренландию сопоставимой с Африкой, Equal Earth же сохраняет правильное пропорциональное соотношение площадей всех континентов, стремясь при этом максимально точно передавать их очертания. В сентябре 2026 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, рекомендующую государствам-членам и международным организациям использовать эту проекцию для улучшения точности картографического отображения мира и устранения исторических искажений, что нашло поддержку 164 стран.

Ранее Юрий Лоза заявил, что считает космос выдумкой, Землю — неподвижной, а фотографии планеты с орбиты — подделками. Также он отверг общепринятые представления о гравитации, магнитном поле, внутреннем строении Земли и Большом взрыве.