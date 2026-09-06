Украина воздержалась при голосовании по новой картографической проекции, предложенной ООН, из-за того что Крым на карте обозначен отдельным цветом — не как часть Украины, сообщает «Страна.ua».

По данным источника, речь идёт о проекте Equal Earth. На политической версии карты Украина закрашена зелёным, Россия — жёлтым, а Крым — бежевым. Из-за этого постоянный представитель Украины Андрей Мельник заявил, что не поддержит новую проекцию, но и не проголосует против. За, как утверждается, высказались 164 страны, против — одна (США), ещё шесть воздержались, в том числе Украина.

Главное практическое следствие новой проекции — значительное увеличение на карте площади Африки. Поясняется, что проекция Меркатора, использовавшаяся ранее, искажала реальные размеры континентов.

Ранее сообщалось, что заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что территории, о которых шла речь при обсуждении картографической проекции Equal Earth, являются частью Российской Федерации, поскольку столетиями входили в её состав, а их народы выразили желание вернуться на свободных референдумах. Она подчеркнула, что таким образом было реализовано право на самоопределение, и эти территории вошли в состав РФ в полном соответствии с Уставом ООН.