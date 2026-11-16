Выступление народного артиста России Николая Баскова в Московском государственном институте культуры (МГИК) сорвалось из-за экстренной эвакуации людей после сообщения о возможном взрывном устройстве. Об отмене концерта ТАСС сообщили представители вуза.

Мероприятие должно было состояться 16 ноября в учебно-творческом центре института в подмосковных Химках. Однако буквально за несколько минут до выхода артиста на сцену студентов, сотрудников и гостей попросили покинуть здание.

Поводом стало поступившее сообщение о минировании. Руководство МГИК объявило эвакуацию и призвало всех находившихся внутри сохранять спокойствие, выполнять указания ответственных лиц и не возвращаться в помещения до официального разрешения.

На место прибыли уполномоченные службы, которые приступили к проверке здания. Информации об обнаружении взрывного устройства на момент сообщения не поступало.

На концерт Баскова пришло много зрителей, в том числе людей, не обучающихся в институте. Выступление планировалось как бесплатное мероприятие с участием самого артиста и учащихся вуза.