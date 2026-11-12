МГИК возобновил работу после эвакуации из-за ложного сообщения о минировании
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Московский государственный институт культуры (МГИК) вновь открыл двери для студентов и сотрудников после проверки из-за сообщения о минировании. Специалисты обследовали здание, но взрывчатки и других опасных предметов не нашли. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения в мессенджере «Макс».
«Информация о минировании не подтвердилась. Угрозы жизни и здоровью студентов и сотрудников нет», — сказано в тексте.
Подобные тревоги в МГИК происходили и раньше. В октябре учебное заведение дважды сталкивалось с сообщениями о возможной взрывчатке. Проверки в обоих случаях также закончились без обнаружения опасных предметов.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 12 ноября руководство МГИК объявило об эвакуации после получения информации о возможной угрозе безопасности. Студентов и сотрудников попросили покинуть здание, а проверку поручили профильным службам.
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