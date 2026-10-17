Концерт «Самоцветов» в Тюмени перенесли из-за атаки БПЛА на Москву

Концерт легендарного советского ВИА «Самоцветы» в Тюмени пришлось перенести из-за атаки беспилотников на Москву. Артисты не смогли вылететь в город из-за ограничений в работе столичного аэропорта. Об этом 72.RU сообщили организаторы выступления из компании «Маргарита Арт».

Музыканты должны были выйти на сцену Тюменской филармонии 17 октября, однако выступление перенесли на 22 октября. При этом время и площадка останутся прежними, а ранее купленные билеты будут действительны на новую дату.

Причиной изменения планов стали ограничения на авиасообщение, введённые на фоне атаки беспилотников на столицу. Из-за этого участники коллектива не смогли вовремя добраться до Тюмени.

ВИА «Самоцветы» выступает уже более полувека. В программу концерта входят известные советские хиты «Мой адрес — Советский Союз», «Увезу тебя в тундру», «Вся жизнь впереди» и «Всё, что в жизни есть у меня». Зрителям также обещают новые песни, включая «Заново» и «Любовь Вода».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 10 по 17 октября в сторону Московского региона направлялись 2730 беспилотников, причём большую часть из них силы ПВО уничтожили на дальних подступах. По его словам, за неделю — с 08:30 10 октября до 08:30 17 октября — на подлёте непосредственно к столице сбили 534 БПЛА.