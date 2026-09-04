Концерт Squeeze в США отменили из-за гибели рабочего под гастрольным автобусом

Концерт британской рок-группы Squeeze в пригороде Вашингтона отменили после гибели рабочего, который оказался под гастрольным автобусом. Об этом сообщило руководство концертной площадки Wolf Trap.

Инцидент произошёл 3 сентября в национальном парке Wolf Trap перед выступлением коллектива. По данным телеканала FOX 5 DC, мужчина находился под автобусом, когда отказала опорная конструкция и транспортное средство рухнуло на него. Спасти рабочего не удалось — он погиб на месте. После трагедии организаторы приняли решение отменить вечернее шоу.

«В национальном парке Wolf Trap случилась трагедия, жертвой которой стал член нашей команды. Из уважения к погибшему вечернее шоу отменяется», — сообщили представители площадки в соцсетях.

Концерт Squeeze должен был пройти на открытой площадке Filene Center. Начало выступления было запланировано на вечер 3 сентября. Сама группа пока публично не прокомментировала произошедшее и не сообщила о возможном переносе концерта.

Squeeze была основана в Великобритании в 1974 году. Коллектив получил международную известность после успеха песни Tempted, вошедшей в американский чарт Billboard. Сейчас группа находится в масштабном мировом туре.

Накануне генеральный директор Say Agency Анна Субчева сообщила, что концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Санкт-Петербурге не отменён, подготовка к нему продолжается. Сейчас команда организаторов собирает документы, необходимые для запуска мероприятия. В Say Agency также опровергли слухи о том, что вместо Уэста на сцену может выйти певец SHAMAN. Заменять американского исполнителя не планируют.