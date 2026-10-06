Конвульсии и сбои сердца: чем грозят «стеки для мозга» от умершего в 31 год биохакера Арбенина

Попытки «разогнать мозг» с помощью коктейлей из ноотропов, экспериментальных молекул и других препаратов могут обернуться судорогами, тревожностью, бессонницей и нарушениями сердечного ритма. Особенно опасно самостоятельно смешивать сразу несколько подобных веществ, рассказал Life.ru врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасёв.

Эксперт обратил внимание на ассортимент связанного с умершим в 31 год биохакером Андреем Арбениным интернет-магазина. На площадке вещества обозначались как химические реактивы для лабораторных исследований, не предназначенные для приёма человеком. При этом в блоге Арбенина ноотропы и другие соединения активно обсуждались именно в контексте биохакинга и улучшения когнитивных возможностей.

Любое использование внутрь — это off-label, вне медицинского контроля, с непредсказуемыми рисками Александр Карасёв врач клинической лабораторной диагностики

По словам врача, особую опасность представляет сочетание нескольких действующих веществ в так называемые стеки. Даже если отдельная молекула изучалась в медицине, её безопасность для здорового человека, особенно при длительном применении и вместе с другими средствами, может быть неизвестна.

Например, винпоцетин изучался как средство, влияющее на мозговое кровообращение, однако FDA предупреждает о риске выкидыша и неблагоприятного воздействия на плод. Идебенон проходил клинические исследования при отдельных заболеваниях, но среди возможных нежелательных реакций отмечались нарушения со стороны ЖКТ. У экспериментальных веществ вроде Dihexa достоверных данных о безопасности применения у людей вообще нет.

Карасёв также предупредил о рисках соединений, способных стимулировать центральную нервную систему. По его словам, при бесконтрольном употреблении возможны тревожность, бессонница, головные боли и потенциальное снижение судорожного порога. При сочетании таких средств с гормонами и стимуляторами метаболизма нагрузка на сердечно-сосудистую систему может дополнительно возрастать.

«Неконтролируемый приём гормонов, стимуляторов метаболизма и других молекул, отнесённых к сильнодействующим, создаёт избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск инфарктов, инсультов и внезапной сердечной смерти. Часть молекул и их сочетаний может провоцировать нарушение сердечного ритма», — рассказал врач Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что блогер-биохакер Андрей Арбенин умер в 31 год. Он более десяти лет рассказывал о биохакинге, ноотропах, препаратах и БАДах и проводил эксперименты над собственным организмом. Причина смерти пока официально не названа, а представители его проекта заявляли, что ждут результатов экспертиз и не исключают криминальной версии.