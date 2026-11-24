В Венгрии археологи обнаружили клад из более чем 200 серебряных монет, которые кельты спрятали около 2200 лет назад. Сокровища нашли во время раскопок перед строительством электроподстанции на западе страны. Об этом сообщает Live Science.

Монеты находились в небольшом керамическом сосуде на глубине примерно 40 сантиметров. Общий вес находки составляет около двух килограммов. Стоимость содержащегося в них серебра оценивается более чем в две тысячи долларов, однако главная ценность клада — его историческое значение.

Археологи относят монеты к концу II — началу I века до нашей эры. Это местные кельтские подражания древнегреческим тетрадрахмам. На одной стороне изображён стилизованный мужской профиль, предположительно бога Аполлона, на другой — всадник на лошади.

По словам специалиста Национального археологического института Венгрии Эстер Крейтер, сопоставимый по масштабам кельтский клад в стране в последний раз находили в конце 1960-х годов.

Раскопки принесли и другие находки. Среди них — каменное долото возрастом около семи тысяч лет, древняя стеклянная бусина и следы римской виллы с системой подогрева пола. Всего на территории обнаружили артефакты, свидетельствующие о присутствии человека на протяжении тысячелетий. Часть предметов, включая серебряные монеты, планируют представить на музейной выставке.