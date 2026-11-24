Российские археологи обнаружили в Республике Алтай следы ранее неизвестной науке культуры раннего железного века. Она существовала ещё до знаменитой пазырыкской культуры, к которой принадлежала легендарная алтайская принцесса. Об открытии в пресс-центре ТАСС рассказал академик РАН Вячеслав Молодин.

Уникальный археологический памятник расположен в Катандинской долине Усть-Коксинского района. Диаметр кургана составляет около 50 метров. Несмотря на то что центральное захоронение сильно пострадало от грабителей, учёным удалось обнаружить погребение нескольких лошадей и бронзовые фигурки животных, украшенные золотой фольгой.

Изначально исследователи считали, что курган принадлежит представителям хорошо изученной пазырыкской культуры. Однако дальнейшее изучение находок заставило специалистов пересмотреть эту версию.

«Оказалось, что это ещё пока неизвестная культура, которая предшествовала Пазырыкской культуре», — пояснил Молодин.

Особый интерес у археологов вызвали украшения, выполненные в так называемом зверином стиле. Изображения животных напоминают произведения искусства пазырыкцев, хотя относятся к более раннему периоду.

Обнаруженные человеческие останки уже передали палеогенетикам. Теперь специалистам предстоит выяснить, существовало ли генетическое родство между носителями неизвестной культуры и пазырыкцами.

Пазырыкская культура существовала в Горном Алтае в VI–III веках до нашей эры. Её представители вели кочевой образ жизни, занимались скотоводством и создавали искусные украшения. Благодаря вечной мерзлоте в их курганах сохранились мумии с татуировками, одежда и предметы быта.

Одной из самых знаменитых находок стала мумия женщины, получившей название «принцесса Укока». Ранее Life.ru рассказывал об этом и других открытиях российских археологов, изменивших представления об истории.